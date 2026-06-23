"O Irão não tem grande hipótese de negar a intervenção da AIEA, porque é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

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O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, considera que tanto o Irão como os EUA estão "relativamente confortáveis" com o prazo de 60 dias de negociações, não tendo "problemas em ir discutindo os pontos com o tempo que for preciso".