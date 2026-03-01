“O Irão está bastante isolado na região e não há nenhuma potência que se assuma como aliado”

Há 1h e 22min

Nuno Sampaio, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros analisa qual pode ser o caminho para a paz no Irão, salientando que, neste momento existem duas perspectivas antagónicas a digladiarem-se em termos narrativos: “Os EUA e Israel, que aparentemente aproveitaram uma fragilidade para promover uma mudança de regime e o Irão a tentar passar a mensagem de que o seu regime é suficientemente resistente para lidar com isto”.