"O Irão está a perder o controlo da narrativa". E o mundo está a mudar com isso

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Análise da atualidade internacional com o comentador da CNN Portugal Alberto Cunha. O primeiro foco está na “guerra de narrativas” entre os EUA e o Irão, que acaba por se refletir no terreno. O analista debruça-se depois sobre o retrocesso no acordo nuclear entre os EUA e a Arábia Saudita. “Se tivesse avançado, tinha sido um acordo histórico”, vinca. Tempo ainda para perceber porque é que os países asiáticos estão cada vez mais desconfiados em relação a Donald Trump.