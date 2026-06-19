"O Governo não vai desistir": Montenegro lamenta chumbo do Chega após "processo negocial profundo e sério"

Há 1h e 3min

Chega exigiu alteração da idade da reforma e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, explica que isso iria "mexer na sustentabilidade da reforma", considerando essa posição "inaceitável". "Para o Governo as pensões são sagradas e jamais tomarei alguma medida que possa pôr em causa o pagamento das pensões no futuro", reagiu, garantindo que "o Governo não vai desistir de dar a Portugal condições para que o país seja mais competitivo e mais produtivo".