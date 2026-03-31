"O Governo está a decidir neste momento que Portugal passa a ser um alvo legítimo do Irão"

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Tiago André Lopes classifica a política externa portuguesa como uma política “ausente”, que vai por “arrasto” do que os parceiros decidem e sem capacidade para tomar uma decisão soberana. O comentador da CNN Portugal reage assim à autorização dada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à chegada de drones norte-americanos à Base das Lajes, nos Açores.