"O Governo está a decidir neste momento que Portugal passa a ser um alvo legítimo do Irão"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 11 min
Tiago André Lopes classifica a política externa portuguesa como uma política “ausente”, que vai por “arrasto” do que os parceiros decidem e sem capacidade para tomar uma decisão soberana. O comentador da CNN Portugal reage assim à autorização dada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à chegada de drones norte-americanos à Base das Lajes, nos Açores.