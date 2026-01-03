"O governo da Dinamarca é capaz de estar um bocadinho mais preocupado a pensar na Gronelândia"
Henrique Burnay é senior partner da Eupportunity, a primeira empresa portuguesa de consultoria em assuntos europeus, com escritório em Bruxelas. É professor convidado de Políticas Públicas Europeias, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e foi professor convidado da EGP – University of Porto Business School, onde leciona o módulo de lobbying
3 jan, 19:07
Henrique Burnay, especialista em assuntos europeus, afirma que o ordem internacional em que o mundo viveu antes da eleição de Donald Trump "acabou".