"O FC Porto tem sido uma equipa muito equilibrada. Tem, contudo, algumas dificuldades a nível ofensivo"
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 24 min
Maniche, comentador da CNN Portugal, afirma que o FC Porto "tem sido uma equipa bastante competente" e entra "com alguma margem" no jogo contra o Benfica.