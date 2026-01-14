O FC Porto "não surpreendeu" Maniche, o Benfica foi "ligeiramente diferente do que temos visto"

Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus

Maniche viu um Benfica mais audaz e mais agressivo no Estádio do Dragão, e por isso dá 7 em 10 a José Mourinho. Quanto a Francesco Farioli, o comentador da CNN Portugal atribui um 8 em 10, falando no "realismo" do FC Porto.