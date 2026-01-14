O FC Porto "não surpreendeu" Maniche, o Benfica foi "ligeiramente diferente do que temos visto"
Maniche
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 55 min

Maniche viu um Benfica mais audaz e mais agressivo no Estádio do Dragão, e por isso dá 7 em 10 a José Mourinho. Quanto a Francesco Farioli, o comentador da CNN Portugal atribui um 8 em 10, falando no "realismo" do FC Porto.

Benfica

Farioli: «Bednarek sentiu algo no tendão da coxa. Temos de esperar»

Há 8 min

Mourinho: «Motivar o plantel? É Benfica, sou eu, é fácil»

Há 16 min
01:02

«Mourinho tem sido uma referência, ele mudou o futebol»

Há 17 min

Lesão de Ríos é «importante» e Mourinho queria Sudakov «mais decisivo»

Há 27 min

FOTO: tarjas com alusões às eleições do Benfica e a José Mourinho

Há 28 min

«Há dias estava chateado com a equipa, hoje estou chateado com o resultado»

Há 35 min
