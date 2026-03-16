"O facto de Trump precisar de ajuda para desbloquear o Estreito de Ormuz é um sinal claro de que isto está a correr francamente mal"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 18min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, acredita que, se o conflito no Irão estivesse a correr bem, "Trump não iria precisar da ajuda dos aliados", que esta segunda-feira recusaram enviar meios para o Estreito de Ormuz.

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