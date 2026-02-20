O cemitério que é símbolo do desespero na Ucrânia
Sandra Almeida Azevedo
Há 2h e 11min

O peso dos quatro anos de guerra na Ucrânia também se reflete em cemitérios cheios. É o caso de Lviv, a maior cidade no oeste do país, que até fica bem longe da linha da frente.

Aqui, o cemitério militar atingiu a capacidade total, o que obrigou à sua expansão.

