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“O caso não ficou mais claro, antes pelo contrário”. Felícia Cabrita reage à entrevista de Luís Neves

Há 24 min

Felícia Cabrita, autora da investigação jornalística que revelou a ligação pessoal do ministro Luís Neves a um empreiteiro que tinha trabalhado para a Polícia Judiciária, instituição de que o governante tinha sido diretor nacional, reage à entrevista dada à TVI e CNN Portugal. A jornalista identifica novas dúvidas que se levantam após as declarações do ministro.

“O senhor ministro parece não estar a dar grande importância ao facto, apesar de se desdobrar em entrevistas”, vinca.

Felícia Cabrita lembra que, em Portugal, a experiência mostra que não há pagamentos apenas no fim, como justificou Luís Neves.

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