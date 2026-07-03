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Nuvem de fumo do maior incêndio de Portugal já aparece em imagens de satélite
Pedro Ramos Bichardo
Nasceu em Lisboa, em 1992, mas não esconde as fortes ligações ao Alentejo, mais concretamente a Nisa. Sonhou trabalhar no entretenimento, mas foi no jornalismo que ganhou a verdadeira paixão em comunicar com o outro. Formou-se em Ciências da Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde também fez uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Começou a trajetória nas rádios locais, passou pela imprensa e entrou na televisão pela CMTV. Está na TVI desde setembro de 2020. Passou pelo espaço criminal dos programas da manhã e está agora da editoria Sociedade.
Há 31 min

As imagens de satélite do IPMA já mostram a nuvem de fumo do incêndio em Vouzela. O repórter Pedro Ramos Bichardo ajuda a perceber como vai estar o tempo nos próximos dias.

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