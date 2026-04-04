Número de partidas ilegais de barco para a Europa a partir da costa da Líbia aumentou - e já há uma nova rota pós-guerra
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.
4 abr, 20:00
Paulo Dias, especialista em Segurança da CNN Portugal, analisa o último relatório da Frontex sobre as travessias irregulares de África e Ásia para a Europa através do Mar Mediterrâneo.