Novo embaixador EUA em Portugal quer reduzir défice comercial e aumentar gastos em defesa: entrevista exclusiva

Há 1h e 26min

Numa altura em que o Atlântico volta ao centro das decisões estratégicas globais, o novo embaixador dos Estados Unidos em Portugal fala pela primeira vez, numa entrevista exclusiva à jornalista da CNN Portugal Sara de Melo Rocha.

Próximo de Donald Trump e empresário no setor automóvel, John Arrigo chegou a Lisboa com uma agenda exigente: reduzir o défice comercial, aumentar o investimento em defesa e a Base das Lajes.

Arrigo defende que Portugal deve optar pela compra de caças F-35 aos Estados Unidos para substituir a frota dos F-16. Considera que esta seria uma boa forma de o país aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB, depois de os aliados da NATO terem chegado a um consenso para aumentar despesas até 2035.

Quanto às Lajes, o novo embaixador norte-americano não prevê mudanças na utilização da Base Aérea. Questionado sobre a possibilidade de as Lajes serem arrastadas para um conflito no Médio Oriente, opta por não comentar: "Uma coisa que não posso fazer é adiantar-me ao presidente. Certamente não posso comentar qualquer tipo de movimento de aeronaves militares. Contudo, quero que os portugueses saibam que estamos a fazer exatamente aquilo que dissemos que faríamos durante muitos anos. Nada mudou e não prevejo mudanças agora".

John Arrigo conta ainda como conheceu Donald Trump há mais de três décadas e revela como recebeu o convite para ocupar o lugar de embaixador dos EUA em Portugal.