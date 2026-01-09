TV
Novo Dia - 9 de janeiro de 2026
Ontem às 05:58
Com José Carlos Araújo e Patrícia Lima Leitão.
09:20
opinião
Sérgio Sousa Pinto
"Se o voto ideológico for tão relevante como foi no passado, António José Seguro seria o Freitas do Amaral" numa "espécie de 1985 ao contrário"
Há 29 min
04:08
opinião
Miguel Pinheiro
Marques Mendes fez uma "mudança radical de posicionamento" e agora "parece uma espécie de carneirinho do Governo"
Há 31 min
06:24
opinião
João Marques de Almeida
"Se um candidato para Belém precisar que o Governo o ajude a ganhar, essa é a maior demonstração de fraqueza"
Há 31 min
03:51
opinião
Helena Matos
"Marques Mendes mudou, perdeu força anímica. Como contraponto, temos um almirante que agora até veste um blusão de aviador"
Há 32 min
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"
Há 1h e 11min
02:31
opinião
Tiago André Lopes
"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas
Há 1h e 12min
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
Ontem às 11:18
03:03
Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro
Ontem às 19:46
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
01:14
O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA
8 jan, 11:48
03:45
opinião
Rui Calafate
"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM
8 jan, 19:09
19:32
opinião
Agostinho Costa
Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia
8 jan, 15:20
02:57
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
8 jan, 21:23
03:42
opinião
Agostinho Costa
"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"
Ontem às 11:12
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
Ontem às 11:38
01:47
A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou
8 jan, 22:44
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
02:06
opinião
Marco Serronha
Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"
8 jan, 23:33