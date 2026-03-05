TV
Novo Dia - 5 de março de 2026
Hoje às 05:58
Com Nuno de Sousa Moreira e Patrícia Lima Leitão.
Videos
01:53
Este drone dos EUA é um clone de uma aeronave iraniana - e carrega quilos de explosivos
Há 5 min
01:27
A CNN já está no Irão. Agora o objetivo é chegar onde há "ataques aéreos maciços"
Há 9 min
08:59
CNN Negócios - 13H20 - 5 de março de 2026
Há 1h e 52min
07:34
Afonso Reis Cabral recorda Lobo Antunes: "Conseguir a leveza e a profundidade que ele conseguia nas crónicas é de mestre"
Há 2h e 13min
01:34
Doha voltou a ser alvo de uma onda de ataques com drones. Série de interceções foi a "mais longa e ruidosa" até agora
Há 2h e 13min
20:08
CNN Mais Futebol - Villas-Boas ao ataque
Há 2h e 22min
Mais Videos
Mais Vistos
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
Ontem às 13:08
00:19
O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão
Ontem às 14:48
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
Ontem às 12:07
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
Há 3h e 17min
07:36
opinião
Marco Serronha
"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo
3 mar, 09:48
06:50
opinião
Agostinho Costa
"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
Ontem às 20:28
02:11
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel
Ontem às 21:17
03:43
"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"
Ontem às 12:07
12:31
opinião
Agostinho Costa
"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"
Ontem às 10:19
02:26
"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"
3 mar, 23:50
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
02:22
Repórter da CNN Portugal estava em direto na rua quando as sirenes tocaram em Telavive
Ontem às 18:50