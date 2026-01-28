Novo Dia - 28 de janeiro de 2026

Hoje às 05:58

Com Nuno de Sousa Moreira e Patrícia Lima Leitão.

00:34

Borrifada com líquido desconhecido: o momento em que uma congressista muçulmana é atacada em Minneapolis

Há 9 min
04:17

Vento destrói aeródromo municipal em Coimbra. Aeronaves ficaram danificadas e algumas estão "irrecuperáveis"

Há 1h e 2min
00:42

Fogo depois de drones: as imagens do ataque russo que atingiu um mosteiro na Ucrânia

Há 1h e 15min
00:17

Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria

Há 1h e 25min
10:36

Tempestade vai "acalmar" nas próximas horas mas chuva mantém-se pelo menos até dia 8

Há 1h e 59min
00:07

Pavilhão de Embra, em Leiria, destruído pela depressão Kristin

Há 1h e 59min
00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

26 jan, 11:52
08:19

Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal

Ontem às 22:23
15:11

"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"

Ontem às 23:49
00:52

Imagens mostram o navio russo Moskva a arder

18 abr 2022, 10:43
08:33
opinião
Rui Calafate

"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate

Ontem às 23:26
06:11

Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental

Hoje às 07:12
14:11
opinião
Agostinho Costa

"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"

Ontem às 15:30
05:06

"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"

Hoje às 08:28
00:55

Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo

Ontem às 14:41
03:01

O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1

Ontem às 22:27
03:40

Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:28
02:10

Depressão Kristin: ventos a rondar os 140 km/h mas que podem ultrapassar os valores previstos

Ontem às 14:49