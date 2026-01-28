TV
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Novo Dia - 28 de janeiro de 2026
Hoje às 05:58
Com Nuno de Sousa Moreira e Patrícia Lima Leitão.
Videos
00:34
Borrifada com líquido desconhecido: o momento em que uma congressista muçulmana é atacada em Minneapolis
Há 9 min
04:17
Vento destrói aeródromo municipal em Coimbra. Aeronaves ficaram danificadas e algumas estão "irrecuperáveis"
Há 1h e 2min
00:42
Fogo depois de drones: as imagens do ataque russo que atingiu um mosteiro na Ucrânia
Há 1h e 15min
00:17
Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria
Há 1h e 25min
10:36
Tempestade vai "acalmar" nas próximas horas mas chuva mantém-se pelo menos até dia 8
Há 1h e 59min
00:07
Pavilhão de Embra, em Leiria, destruído pela depressão Kristin
Há 1h e 59min
Mais Videos
Mais Vistos
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
26 jan, 11:52
08:19
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal
Ontem às 22:23
15:11
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"
Ontem às 23:49
00:52
Imagens mostram o navio russo Moskva a arder
18 abr 2022, 10:43
08:33
opinião
Rui Calafate
"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate
Ontem às 23:26
06:11
Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental
Hoje às 07:12
14:11
opinião
Agostinho Costa
"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"
Ontem às 15:30
05:06
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
Hoje às 08:28
00:55
Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo
Ontem às 14:41
03:01
O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1
Ontem às 22:27
03:40
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira
Hoje às 08:28
02:10
Depressão Kristin: ventos a rondar os 140 km/h mas que podem ultrapassar os valores previstos
Ontem às 14:49