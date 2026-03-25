TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Novo Dia - 25 de março de 2026
Hoje às 05:58
Com José Gabriel Quaresma e Filipa Tojal.
Videos
11:02
opinião
Rafael Martins
"O Irão não está na mó de baixo" e "não vai abdicar" facilmente
Há 38 min
04:16
"O Irão apenas tem de resistir até ao fim para ganhar"
Há 38 min
05:34
«FC Porto perdeu pontos contra a equipa que menos esperava»
Há 1h e 19min
08:26
«O Benfica está para vender António Silva há três anos»
Há 1h e 21min
06:28
CNN Negócios - 13H30 - 25 de março de 2026
Há 1h e 22min
06:08
«Jorge Jesus fez de Otamendi um capitão exemplar»
Há 1h e 31min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Avião destruído: as imagens do grande aparato após colisão mortal em aeroporto de Nova Iorque
23 mar, 08:09
02:28
Lua Afonso teve 20 a todas as disciplinas, agora quer o infinito e mais além: a NASA
Ontem às 16:54
00:08
O momento do choque fatal entre um avião e um camião num aeroporto de Nova Iorque
Ontem às 07:41
10:44
opinião
Agostinho Costa
"É uma missão altamente arriscada": EUA enviam milhares de paraquedistas para o Médio Oriente
Ontem às 23:16
00:43
"Fiz asneira". "Não, fizeste o melhor que podias": as comunicações entre torre e avião antes de acidente mortal em Nova Iorque
23 mar, 08:20
03:14
Estalos na cara e puxões de cabelo: filho de ideóloga do Chega relata maus-tratos da mãe após assumir homossexualidade
Ontem às 22:29
04:31
opinião
Agostinho Costa
Se a Arábia Saudita e os Emirados se juntassem ao conflito, "o preço a pagar seria muito grande e o contributo muito limitado"
Ontem às 18:10
02:57
Isaltino reage a polémica dos almoços: "Acha que eu tenho barriga para consumir isso tudo?"
Ontem às 20:21
12:23
opinião
Agostinho Costa
"Estamos no limiar de um Armagedão, as duas partes subiram até onde puderam"
23 mar, 20:04
01:02
Pela primeira vez, a Estação Espacial Internacional captou um bombardeamento a Kiev
23 mar, 22:13
02:13
Guardava a arma e as munições num canteiro junto à escola em Oeiras. Detido elemento do grupo que ameaçava "matar todas as funcionárias"
Ontem às 20:38
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
23 mar, 23:18