CNN Summit: Portugal Tour, o futuro do turismo nacional
Novo Dia - 25 de fevereiro de 2026
Hoje às 05:58
Com José Gabriel Quaresma e Patrícia Lima Leitão.
Videos
09:04
Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista
Há 17 min
28:29
Luxo e hiper luxo são a nova tendência do Turismo mundial: isto é o que "Portugal poderá vir a ter para oferecer”
Há 18 min
01:58
Pelo menos 36 mortos e 33 desaparecidos em Minas Gerais após enxurradas
Há 19 min
04:56
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Trump é um presidente profundamente impopular porque os americanos não percecionam a riqueza que ele anuncia"
Há 19 min
01:06
CNN encontra em Madrid um sósia de Richard Ríos
Há 1h e 5min
02:45
Discurso de Trump "talvez signifique que o conflito na Ucrânia já não é a sua prioridade"
Há 1h e 24min
Mais Videos
Mais Vistos
01:08
"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas
Ontem às 16:25
02:11
opinião
Margarida Davim
"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura
Ontem às 19:01
07:25
opinião
Agostinho Costa
Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"
Ontem às 11:58
00:50
"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump
Hoje às 06:12
00:56
As críticas de Passos Coelho à escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna
Ontem às 19:01
02:54
opinião
Manuel Serrano
"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"
Ontem às 12:42
07:37
opinião
Rafael Martins
"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"
23 fev, 10:23
01:02
Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento
Ontem às 12:44
07:20
opinião
Rui Santos
No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade
23 fev, 22:22
04:09
É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"
Ontem às 15:26
02:12
opinião
Rui Santos
"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?
23 fev, 20:32
02:27
opinião
Rui Calafate
"Ana Abrunhosa gostou muito de ser a estrela do programa de Ricardo Araújo Pereira e quis fazer um sketch para o próximo"
Ontem às 19:01