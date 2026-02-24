Novo Dia - 24 de fevereiro de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma e Patrícia Lima Leitão.

Videos

03:36

As poeiras do Saara chegaram a Portugal - os cuidados a tomar

Há 4 min
10:37

Tem até 2 de março para seguir este conselho e garantir deduções maiores no IRS

Há 23 min
01:10

Neve em Nova Iorque "a caminho dos 30 centímetros" de altura

Há 27 min
00:32

«Mourinho sempre preparou bem as equipas na sua ausência»

Há 40 min
03:52

"Não podemos fugir se acontecer alguma coisa": vários turistas retidos no México após escalada de violência

Há 43 min
01:51

"Temos de estar prontos para sair se algo acontecer": depois do mau tempo, cheias preocupam residentes no Havai

Há 44 min
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Ontem às 10:23
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Ontem às 11:44
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

22 fev, 21:56
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Ontem às 15:51
01:56

«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

Ontem às 20:32
01:30

Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1

Ontem às 14:41
20:54

Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35

Ontem às 12:09
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

22 fev, 21:58
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

Ontem às 22:22
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Há 52 min
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

22 fev, 23:04