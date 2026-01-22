TV
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Óscares: a lista com todos os nomeados (e com o Brasil em destaque)
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Novo Dia - 22 de janeiro de 2026
Hoje às 05:58
Com Nuno de Sousa Moreira e Patrícia Lima Leitão.
04:33
"Discurso de guerra e paz": há uma nova organização criada por Trump
Há 1h e 25min
09:22
opinião
Sónia Sénica
Crise da Gronelândia acalmou, mas a Europa "continua num dilema"
Há 2h e 31min
05:46
Conselho da Paz é "o epitáfio da Carta das Nações Unidas": "Uma situação terrível"
Há 2h e 31min
01:38
Presença da Turquia e Catar cria dúvidas em Israel sobre Conselho da Paz
Há 2h e 32min
02:23
"Dez anos depois de me ter prendido, o favor é agora pago politicamente": José Sócrates questiona nomeação de Carlos Alexandre
Há 3h e 13min
02:07
Paióis nucleares, a península de Kola e a rota mais curta para a China: o Ártico é fulcral
Hoje às 10:21
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
20 jan, 13:42
07:22
O momento em que Montenegro explica por que motivo não apoia Seguro contra Ventura na segunda volta
Ontem às 17:25
04:34
Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas
Ontem às 10:53
03:20
opinião
Agostinho Costa
"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"
Ontem às 20:29
02:14
"Era o que faltava que o único voto legítimo e democrático" fosse em Seguro contra Ventura, diz Paulo Núncio (AD)
Ontem às 17:29
02:12
opinião
Tiago André Lopes
"Todo o discurso [de Donald Trump] teve muito pouco de diplomacia e cortesia"
Ontem às 15:02
03:42
opinião
Agostinho Costa
"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
20 jan, 23:58
14:08
opinião
Agostinho Costa
"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"
20 jan, 14:42
03:27
Por dentro da CNN Portugal durante a noite das eleições - estes são os nossos bastidores
Ontem às 16:45
03:32
opinião
Tiago André Lopes
Mark Rutte transformou-se no rosto do "servilismo bacoco que vai rastejando face aos imperativos de Washington”
Ontem às 10:53
02:29
opinião
Sónia Sénica
Trump "fez um verdadeiro touchdown" no Fórum Económico de Davos
Ontem às 17:39
16:07
"É eticamente reprovável, mas não é crime na lei americana": Trump "não fez algo que outros presidentes fizeram" e agora duplicou a sua fortuna
Ontem às 23:57