ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
Novo Dia - 20 de janeiro de 2026
Hoje às 05:58
Com José Gabriel Quaresma e Patrícia Lima Leitão.
00:44
Pedro Rosmarinho: «Rafa no Benfica é um penso rápido»
Há 6 min
08:18
opinião
Anselmo Crespo
Montenegro quis ser a "Suíça" mas agora está a correr um "risco"
Há 1h e 1min
03:20
opinião
Henrique Machado
"Mário Machado só não é detido porque já está preso por crimes da mesma natureza"
Há 1h e 10min
07:16
opinião
Tiago André Lopes
Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção
Há 2h e 9min
04:48
“Estavam as condições perfeitas para não acontecer nada”: acidente ferroviário em Córdoba era “algo quase impossível de acontecer”
Há 2h e 10min
09:52
“Incitar à discriminação é um crime grave. Não estamos no domínio da liberdade de expressão nem político”
Há 2h e 10min
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
Ontem às 23:36
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
Ontem às 16:04
01:30
As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha
Ontem às 12:33
00:12
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
Ontem às 00:03
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
Ontem às 20:13
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
01:59
"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"
Ontem às 15:23
17:19
Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra
Ontem às 22:05
04:05
"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota
Ontem às 23:34
02:40
"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"
18 jan, 20:47
01:51
Manuel João Vieira celebra "vitoriosa derrota" mas mostra-se preocupado com o futuro do país
Ontem às 09:25