ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, no país inteiro, na emigração
Novo Dia - 19 de janeiro de 2026
Hoje às 05:58
Com José Gabriel Quaresma e Patrícia Lima Leitão.
00:57
Keir Starmer: "Usar tarifas contra os aliados é completamente errado"
Há 39 min
00:57
Peskov: "Com a anexação da Gronelândia, Donald Trump vai certamente fazer história"
Há 39 min
02:22
António Costa marca Conselho Europeu extraordinário para quinta-feira
Há 40 min
04:49
opinião
Miguel Baumgartner
"A Europa tem de perceber que já não existe uma parceria atlântica com os EUA"
Há 40 min
02:47
opinião
Margarida Davim
"Luís Montenegro quis ficar em cima do muro, como uma espécie de Suíça, mas não foi muito eficaz"
Há 41 min
01:18
opinião
Miguel Santos Carrapatoso
"Luís Montenegro está numa situação muito embaraçosa e muito difícil"
Há 41 min
01:42
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais
Ontem às 09:13
02:19
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária
16 jan, 20:23
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
Ontem às 23:28
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
31:44
opinião
Paulo Portas
"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"
17 jan, 22:30
02:01
Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia
Ontem às 14:20
02:40
"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"
Ontem às 20:47
00:12
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
Hoje às 00:03
01:23
Comboios de alta velocidade colidem em Espanha
Hoje às 06:52
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
17 jan, 08:48
03:01
"Vitória de Seguro é também uma grande vitória de Pedro Nuno Santos, que ainda detém a máquina do PS": Rui Calafate analisa resultados eleitorais
Ontem às 21:16
03:22
opinião
Miguel Sousa Tavares
"A partir de agora, Seguro está completamente livre para não ter de fingir que é colaborante" com o Governo
Ontem às 23:21