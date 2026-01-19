Novo Dia - 19 de janeiro de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma e Patrícia Lima Leitão.

Videos

00:57

Keir Starmer: "Usar tarifas contra os aliados é completamente errado"

Há 39 min
00:57

Peskov: "Com a anexação da Gronelândia, Donald Trump vai certamente fazer história"

Há 39 min
02:22

António Costa marca Conselho Europeu extraordinário para quinta-feira

Há 40 min
04:49
opinião
Miguel Baumgartner

"A Europa tem de perceber que já não existe uma parceria atlântica com os EUA"

Há 40 min
02:47
opinião
Margarida Davim

"Luís Montenegro quis ficar em cima do muro, como uma espécie de Suíça, mas não foi muito eficaz"

Há 41 min
01:18
opinião
Miguel Santos Carrapatoso

"Luís Montenegro está numa situação muito embaraçosa e muito difícil"

Há 41 min
Mais Videos

Mais Vistos

01:42

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

Ontem às 09:13
02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

16 jan, 20:23
03:58

"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"

Ontem às 23:28
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
31:44
opinião
Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

17 jan, 22:30
02:01

Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Ontem às 14:20
02:40

"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"

Ontem às 20:47
00:12

Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória

Hoje às 00:03
01:23

Comboios de alta velocidade colidem em Espanha

Hoje às 06:52
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

17 jan, 08:48
03:01

"Vitória de Seguro é também uma grande vitória de Pedro Nuno Santos, que ainda detém a máquina do PS": Rui Calafate analisa resultados eleitorais

Ontem às 21:16
03:22
opinião
Miguel Sousa Tavares

"A partir de agora, Seguro está completamente livre para não ter de fingir que é colaborante" com o Governo

Ontem às 23:21