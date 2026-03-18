Novo Dia - 18 de março de 2026

Hoje às 05:58

Com Nuno de Sousa Moreira e Patrícia Lima Leitão.

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CNN 30 minutos - 18 de março de 2026

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CNN Meia Noite - 17 de março de 2026

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