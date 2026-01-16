Novo Dia - 16 de janeiro de 2026

Hoje às 05:58

Com José Carlos Araújo e Patrícia Lima Leitão.

Videos

08:24

CNN Negócios - 13H - 16 de janeiro de 2026

Há 24 min
00:25

Marcelo avisa que Portugal "não pode" aceitar qualquer intervenção na Gronelândia

Há 1h e 18min
02:10

"Os nossos filhos estão debaixo dos destroços. Não sabemos como tirá-los de lá": tempestades de inverno pioram cenário de guerra em Gaza

Há 1h e 20min
01:21

"O povo iraniano foi feito refém no seu próprio país": manifestante iraniana descreve "zona de guerra" nas ruas em Teerão

Há 1h e 20min
05:31

"Os EUA não abandonaram totalmente uma hipótese de intervenção militar no Irão - que reagirá"

Há 1h e 20min
02:08
opinião
Henry Galsky

Hamas recusa-se a "abrir mão das armas": líderes dizem que "seria o mesmo que lhes tirar a alma"

Há 1h e 21min
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"

14 jan, 22:51
02:04

Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

Ontem às 21:23
04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

14 jan, 23:11
04:23

Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda

Ontem às 21:26
07:16

Cotrim ataca a comunicação social: "Vocês têm ideia do que fizeram à minha vida?"

Ontem às 17:47
02:22

"Esta aparente disparidade nas sondagens é normal"

Ontem às 20:28
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

14 jan, 20:40
02:35
opinião
Anselmo Crespo

"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"

Ontem às 19:11
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"

Ontem às 12:50
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

14 jan, 17:59
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16