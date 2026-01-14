Novo Dia - 14 de janeiro de 2026

Hoje às 05:58

Com Francisco David Ferreira e Patrícia Lima Leitão.

Videos

05:17
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Os eleitores do Chega são tipicamente os mais mobilizados e comprometidos"

Há 15 min
02:21
opinião
João Marcelino

"Na sua ânsia de ir buscar mais alguns votos de Marques Mendes, Cotrim de Figueiredo está a colocar-se debaixo do Governo"

Há 16 min
01:43

"Os eleitores não estão a escolher o candidato que mais gostam, mas aquele que menos rejeitam"

Há 16 min
01:59

"Assiste-se em Portugal a uma ilusão da lealdade partidária"

Há 16 min
05:48
opinião
Filipe Santos Costa

Carta de Cotrim de Figueiredo "já é desespero"

Há 16 min
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

Há 16 min
03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

Ontem às 20:36
08:53

Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

Ontem às 09:53
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
04:01
opinião
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

Ontem às 23:58
04:32

Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

12 jan, 22:33
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
00:32

A imagem do que se está a passar no Irão: centenas à procura de familiares numa rua cheia de corpos

Ontem às 18:30
12:56
opinião
Miguel Baumgartner

"Podemos estar a assistir à possibilidade de a Dinamarca e a Gronelândia fazerem um acordo comercial com os EUA" - "um acordo quase coagido"

Hoje às 09:58
02:10

Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

12 jan, 20:35
02:14
opinião
Diana Soller

Temos de recuar a 500 anos antes de Cristo para entender a posição da Dinamarca sobre a Gronelândia

Ontem às 23:50
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Hoje às 14:04
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

12 jan, 20:07