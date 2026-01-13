TV
Novo Dia - 13 de janeiro de 2026
Hoje às 05:58
Com Francisco David Ferreira e Patrícia Lima Leitão.
03:12
opinião
Jorge Silva Carvalho
"Os jovens são a parte da sociedade que está mais fragilizada"
Há 10 min
06:02
"O processo não vai parar porque a senhora magistrada não tem advogados. Isso não pode acontecer"
Há 16 min
03:13
opinião
Mafalda Anjos
"As declarações de Cotrim de Figueiredo são preocupantes para um homem que quer ser Presidente da República"
Há 17 min
07:07
opinião
Jorge Botelho Moniz
"Depois de tanto esforço a ressuscitar o partido do pai, Marine Le Pen não vai desistir agora"
Há 17 min
04:18
opinião
António Costa
Declarações de Cotrim de Figueiredo "causam dúvidas sobre a sua consistência para o cargo de Presidente da República"
Há 17 min
03:46
Aumento da radicalização em idades cada vez mais precoces "é um problema que preocupa toda a Europa"
Há 18 min
02:10
Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana
Ontem às 20:35
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
Ontem às 18:38
04:32
Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"
Ontem às 22:33
02:21
A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio
Ontem às 18:10
08:53
Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos
Hoje às 09:53
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
27:47
opinião
Paulo Portas
"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas
21 dez 2025, 22:36
01:30
opinião
Rui Calafate
"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio
Ontem às 18:37
04:43
opinião
Miguel Relvas
Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"
Ontem às 20:07
02:54
Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro
11 jan, 22:04
04:00
opinião
Mafalda Anjos
"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"
Ontem às 22:16
04:09
opinião
Rui Santos
A mensagem de Rui Santos para José Mourinho: "O Benfica precisa de acordar"
Ontem às 22:18