Novo Dia - 11 de março de 2026

Hoje às 05:58

Com Nuno de Sousa Moreira e Patrícia Lima Leitão.

Videos

04:51

"O Exército libanês é extremamente fraco, não se pode impor no terreno para limitar as ações do Hezbollah"

Há 13 min
07:55
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Atestar um depósito de 50 litros com gasóleo custa neste momento mais 12 euros do que custava há duas semanas"

Há 14 min
01:32

"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade

Há 14 min
06:03

"Acabámos de ouvir pelo menos duas interceções": repórteres da CNN em Israel obrigados a protegerem-se em direto

Há 15 min
03:48

Depois de uma "noite muito calma", Irão lança míssil contra Israel

Há 1h e 2min
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Há 1h e 2min
Mais Videos

Mais Vistos

38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

Ontem às 23:15
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

8 mar, 20:36
07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Ontem às 09:53
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Hoje às 08:47
00:34

Projétil preto a aproximar-se: as imagens de ataques dos EUA a navios do Irão

Hoje às 08:47
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Ontem às 09:52
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
10:22
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Mísseis antiaéreos estão todos a ser gastos na guerra no Médio Oriente", o que está a "criar um problema à Ucrânia"

Ontem às 09:10
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
04:07

"Os Estados Unidos estão a agir como uma potência hegemónica perdedora"

Ontem às 18:14
02:47

Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões

Ontem às 16:57