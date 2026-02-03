Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"

Há 51 min

Pedro Santos Guerreiro considera que o anúncio do Governo para a construção da Barragem de Girabolhos “é um ótimo exemplo, no mau sentido, da total ineficiência, da falta de compromisso e da falta de capacidade estratégica” dos sucessivos governos dos últimos anos - pelo menos desde 2008, altura em que a barragem foi adjudicada, para depois ser suspensa em 2016.

O diretor-executivo da CNN Portugal analisa ainda as eleições presidenciais, prevendo um aumento da taxa de abstenção nesta segunda volta, por várias razões.