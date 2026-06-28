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Novas imagens de satélite revelam dimensão da destruição na Venezuela após sismos

Há 1h e 28min

Novas imagens de satélite mostram a forte destruição provocada pelos sismos que atingiram a Venezuela na passada quarta-feira. Nas imagens é possível comparar o antes e o depois de várias zonas da região de La Guaira.

De áreas aparentemente organizadas passa-se agora para zonas marcadas por manchas escuras, correspondentes a escombros de prédios e estradas destruídas. Em alguns casos, edifícios parecem ter desaparecido por completo na comparação entre as imagens captadas por satélite.

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