Nova ronda de negociações "poderá servir como uma manobra para que os EUA ganhem tempo para fazerem uma ação decisiva sobre o Irão"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
O major-general Agostinho Costa defende que, tendo em conta todas as rondas anteriores, "não devemos estar otimistas" para as negociações de segunda-feira entre EUA e Irão, em Islamabad.