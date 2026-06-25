Nova réplica deixa venezuelanos em estado de "ansiedade". Pessoas dormiram nos carros "com medo de subir aos prédios"

Há 1h e 8min

Marlene Azevedo, lusodescendente residente na Venezuela, dá conta de um cenário de destruição nas ruas do país, o que alimenta uma situação de "muita angústia" entre os venezuelanos. À CNN Portugal a sobrevivente diz que a comunicação com os familiares está a ser feita através da aplicação de mensagens WhatsApp, uma vez que de outra maneira é "muito difícil" comunicar.