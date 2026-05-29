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"Nós, portugueses, vemos o conflito muito longe, mas não quer dizer que não tenhamos de mostrar a nossa solidariedade ou contribuir"

Há 1h e 18min

Alberto Cunha, comentador da CNN Portugal, aborda a entrada de um drone russo em território romeno. “Provavelmente terá sido um erro”, nota. O analista faz um balanço de quatro anos de conflito, com os europeus de leste a “habituar-se a viver com a normalidade da guerra”. E define a necessidade de Portugal perceber que o conflito está mais próximo do que parece.

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