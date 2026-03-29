"Nós podemos ter um perigo de uma iranização regional, com povos a querer o regime dos aiatolas"

Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea

Há 1h e 18min

João Ferreira Dias analisa o objetivo do pan-islamismo do Irão e como a administração de Teerão está a procurar legitimar-se perante as pressões de Israel e dos Estados Unidos, que pondera uma incursão terrestre no território.