"Nós, parceiros ocidentais dos EUA, não estamos a perceber a gravidade do que está a acontecer"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 53min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, acredita que "houve uma subestimação clara do Irão" por parte dos EUA, que "já nem se compromete com calendários".