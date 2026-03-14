"Nós, parceiros ocidentais dos EUA, não estamos a perceber a gravidade do que está a acontecer"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 53min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, acredita que "houve uma subestimação clara do Irão" por parte dos EUA, que "já nem se compromete com calendários".