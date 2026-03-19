"Nós não podemos dizer que esta guerra não é nossa. Esta guerra não só é nossa como o que está a acontecer no Estreito de Ormuz prejudica-nos muito mais do que aos EUA"

Há 1h e 35min

Helena Matos critica a postura da União Europeia de assumir que o conflito em curso no Médio Oriente não afeta os países europeus nem deve implicar o seu envolvimento. A comentadora avisa que o bloqueio do Estreito de Ormuz “prejudica-nos muito mais a nós do que aos EUA”, o que se verifica, desde logo, no preço dos combustíveis, onde os europeus estão a enfrentar “consequências muito mais nefastas” do que os norte-americanos.