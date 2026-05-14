Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Nós damo-nos bem": Trump destaca relação histórica com Xi Jinping e revela momento que o deixou "impressionado"

Há 36 min

Antes do encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, o líder norte-americano, Donald Trump, afirmou que a relação entre ambos é “a mais longa de sempre” entre chefes de Estado dos dois países e garantiu que a cooperação entre os Estados Unidos e a China “vai ser melhor do que nunca”. Trump aproveitou ainda para agradecer de forma particular a receção que lhe foi dada pelas autoridades chinesas.

E.U.A.

Xi acenou com uma metáfora militar para dizer que é melhor que China e EUA sejam amigos. Trump está deliciado com as crianças

Há 3h e 8min

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

Um mundo cansado da guerra vira os olhos para Pequim e para um confronto entre dois grandes rivais

Ontem às 22:00
02:23

Trump acusa New York Times de "encorajar" o Irão

Ontem às 21:13

EUA confirmam sucessor para um dos principais visados de Trump

Ontem às 20:32

Estrangeiros com bilhetes para o Mundial isentos de pagar caução para entrar nos EUA

Ontem às 20:21
Mais E.U.A.

Mais Vistos

53:13

A entrevista a André Ventura na íntegra

12 mai, 23:50
29:24
opinião
Agostinho Costa

Há apenas "duas soluções" para os EUA na guerra do Irão: "Fazer uma ação simbólica, declarar vitória e sair ou a derrota"

12 mai, 15:49
01:45

As imagens do grande aparato na chegada de Trump ao hotel em Pequim

Ontem às 17:48
00:37

As imagens do encontro de Putin que está a levantar questões na Rússia

12 mai, 19:59
01:12

Vídeo raro mostra Putin a conduzir em Moscovo para encontro com antiga professora

12 mai, 12:47
00:59

"Sim, sou eu": o momento em que Putin reencontra a sua primeira professora

12 mai, 19:53
00:26

Tanques a disparar, soldados em movimento: as últimas imagens da guerra na Ucrânia

Ontem às 23:49
09:55
opinião
Agostinho Costa

"O Irão fez um xeque-mate aos EUA" e Trump "vai regressar de Pequim desiludido"

11 mai, 22:23
06:14
opinião
Rui Santos

"O que é que quer Rui Costa? Para se salvar, só tem uma hipótese: conseguir contratar Ruben Amorim"

12 mai, 20:39
03:50

Nova medida do Governo "reduz ainda mais a capacidade de resposta" da PSP

12 mai, 22:38
01:52
opinião
Agostinho Costa

EUA tiveram "derrota estratégica em toda a linha" no Irão

Ontem às 23:30
02:59

Há pessoas com um "um risco acrescido de mortalidade" por Hantavírus

12 mai, 17:30