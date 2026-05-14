"Nós damo-nos bem": Trump destaca relação histórica com Xi Jinping e revela momento que o deixou "impressionado"

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Antes do encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, o líder norte-americano, Donald Trump, afirmou que a relação entre ambos é “a mais longa de sempre” entre chefes de Estado dos dois países e garantiu que a cooperação entre os Estados Unidos e a China “vai ser melhor do que nunca”. Trump aproveitou ainda para agradecer de forma particular a receção que lhe foi dada pelas autoridades chinesas.