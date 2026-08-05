Noite de terror em Kiev: as imagens dos ataques russos que provocaram pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos

Há 1h e 48min

Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas na sequência dos ataques russos lançados durante a noite contra Kiev. Moscovo disparou mísseis balísticos contra várias zonas da capital ucraniana, enquanto as sirenes de alerta aéreo ecoaram durante mais de uma hora.

Segundo o presidente da Câmara de Kiev, os bombardeamentos atingiram áreas residenciais e industriais, provocando incêndios em armazéns e edifícios. Duas pessoas foram retiradas dos escombros, mas as autoridades admitem que o número de vítimas poderá aumentar, uma vez que há suspeitas de que ainda existam pessoas soterradas.

Os ataques destruíram também uma ambulância e provocaram uma fuga de amoníaco, entretanto controlada pelas equipas de emergência, de acordo com a administração local.

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