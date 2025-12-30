"No momento em que percebeu que se estava a afundar nas sondagens, Gouveia e Melo encabeçou um assassinato de caráter a Marques Mendes"

Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção

30 dez 2025, 19:31

O comentador da CNN Portugal Miguel Santos Carrapatoso critica ainda que investigações como a dos ajustes diretos aprovados por Gouveia e Melo enquanto estava na Marinha venham a público sempre em períodos eleitorais.