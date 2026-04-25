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"No lugar do presidente Trump eu estaria preocupado": a entrevista do ex-secretário de Estado dos EUA à CNN

Há 39 min

O acordo nuclear assinado com o Irão em 2015 foi rasgado por Donald Trump em 2018, durante o primeiro mandato. Agora, o ex‑secretário de Estado norte‑americano John Kerry considera que Trump está a tentar alcançar um entendimento semelhante. Em entrevista à CNN Internacional, o antigo negociador do acordo defendeu que, para pôr fim ao conflito, ambas as partes precisam de agir com maturidade e responsabilidade.

E.U.A.

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