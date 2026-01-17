No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela
Há 2h e 4min
A equipa de resgate norte-americana Grey Bull divulgou um vídeo que mostra a operação de fuga de María Corina Machado da Venezuela, no mês passado.
A líder da oposição venezuelana deixou o país no início de dezembro, depois de quase um ano escondida, para poder receber o Prémio Nobel da Paz, em Oslo, capital da Noruega. María Corina Machado fugiu num barco na costa venezuelana e navegou até um ponto de encontro no Mar das Caraíbas. Aí, foi resgatada por Bryan Stern, fundador da Grey Bull e veterano das forças especiais, e pela sua equipa, que a aguardava noutra embarcação.
O vídeo, divulgado na sexta-feira, mostra o momento em que María Corina Machado alcançou e fugiu na segunda embarcação a meio da noite.