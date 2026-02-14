NiT - 14 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:15

Com Sara Ribeiro.

Videos

05:18

Aldeia em Santarém volta a ficar isolada após nova subida das águas

Há 11 min
06:04

Prejuízos superiores a meio milhão após 18 dias de cheias em Alcácer do Sal

Há 15 min
06:02

PTRR: "Vai haver uma grande intenção de ir buscar dinheiro ao PRR e à Europa"

Há 19 min
03:56

Mau tempo: "Houve descoordenação logo nas primeiras horas" e "teve consequências"

Há 25 min
03:34

"A Proteção Civil tem um papel muito mais importante do que comandar bombeiros"

Há 31 min
09:00

Proteção Civil mantém alerta no Mondego e avisa: "Não atravessem estradas inundadas"

Há 35 min
Mais Videos

Mais Vistos

03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
00:16

Autarca de Coimbra fez um convite ao primeiro-ministro que envolve morangos

Ontem às 16:07
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

11 fev, 13:42
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

12 fev, 00:09