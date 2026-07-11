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18 Jul
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19 Jul
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NiT - 11 de julho de 2026
11 jul, 09:52
Com Sara Ribeiro.
Videos
02:38
Movimento Missão Escola Pública acredita que 12 mil alunos têm notas suspensas por atraso na classificação dos exames
Há 29 min
04:59
"Fiquei muito ansioso": Norberto é aluno no Porto e acredita que pode ter sido prejudicado na correção do exame nacional
Há 43 min
00:33
Trump satiriza escolha de Tuchel e Infantino aplaude-o
Há 1h e 27min
13:10
"O ministro não conseguiu cumprir nenhuma das datas que se propôs"
Há 1h e 37min
04:52
Exames nacionais: alunos de Lisboa revelam apreensão com notas suspensas
Há 1h e 39min
04:50
"Guarde toda a documentação": esta é a principal recomendação se for afetado pelos atrasos nos exames
Há 1h e 40min
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Mais Vistos
02:15
Vários alunos com notas dos exames suspensas. Isto é o que devem fazer
Ontem às 22:32
00:50
"É uma zona que costuma ter alguns acidentes". Colisão com três carros mata dois idosos
Ontem às 14:38
05:33
Mesa construída com vigas de comboios dá novos problemas a Luís Neves. Remoção de materiais das linhas férreas seria "ilegal"
16 jul, 21:24
03:36
Depois da confusão, esta escola viu as notas e uma mãe ficou "muito admirada" por ver "notas suspensas"
Ontem às 22:29
02:11
30 mil euros roubados: assalto à mão armada deixa Telheiras em pânico em plena luz do dia
16 jul, 14:29
01:55
Bye bye, Algarve. Portugueses têm um novo destino favorito para as férias
16 jul, 14:23
03:38
"Porque é que um camião que está na posse do amigo do MAI só foi apreendido agora?"
16 jul, 23:21
00:29
Marco Silva irrita-se no banco do Benfica
Ontem às 20:02
07:43
opinião
Tiago André Lopes
"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"
16 jul, 10:24
05:30
"Não sei se os portugueses estão conscientes do que a NATO decidiu": Miguel Sousa Tavares explica
16 jul, 22:37
25:51
A entrevista a André Ventura na íntegra
16 jul, 23:52
01:02
Debaixo de água e a cores: o vídeo dos ataques da Ucrânia a petroleiros da Rússia
16 jul, 17:34