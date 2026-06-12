"Ninguém sabe" onde vai decorrer a assinatura do acordo entre EUA e Irão, "porque não existe nada"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Hoje às 08:00
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente, depois de Donald Trump antecipar um "grande acordo" com o Irão. Mas a realidade, diz o especialista em relações internacionais, é que "quando o Irão diz que nada está a acontecer é porque de facto não está a acontecer".