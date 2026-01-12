Netanyahu pede silêncio a ministros israelitas: "Entende que declarações serão usadas pelo regime iraniano"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 3h e 11min

O primeiro-ministro israelita orientou os ministros e membros do governo a não comentarem publicamente as manifestações no Irão, centralizando todas as declarações em si. Segundo o correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, Netanyahu receia que as intervenções públicas “sejam usadas pelo regime iraniano para alimentar o discurso do inimigo externo” e descredibilizar os protestos, num momento que considera de grande fragilidade do regime.

Médio Oriente

01:45

Netanyahu pede silêncio a ministros israelitas: "Entende que declarações serão usadas pelo regime iraniano"

Há 3h e 11min

Como Trump está a intensificar a pressão sobre o regime iraniano

Hoje às 09:27

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Irão sem Internet há 84 horas devido aos protestos. Trump vai falar com Musk para restabelecer ligação

Hoje às 08:15

Irão diz que protestos tornaram-se violentos "para dar uma desculpa" a Trump para intervir

Hoje às 07:27

Explosão de botija de gás causa oito mortos num casamento no Paquistão

Hoje às 06:32
18:20

Da retirada dos funcionários diplomáticos, aos ataques cibernéticos: estes poderão ser os planos de Trump para responder ao Irão

Ontem às 23:16
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

Ontem às 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

Ontem às 21:17
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

10 jan, 12:31
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

10 jan, 19:35
07:48
opinião
Rui Calafate

Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"

Ontem às 22:18
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas

8 jan, 22:29
02:40

Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro

10 jan, 21:34
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

Ontem às 21:46
22:18
opinião
Marco Serronha

"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa

10 jan, 23:53