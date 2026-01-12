Netanyahu pede silêncio a ministros israelitas: "Entende que declarações serão usadas pelo regime iraniano"

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 3h e 11min

O primeiro-ministro israelita orientou os ministros e membros do governo a não comentarem publicamente as manifestações no Irão, centralizando todas as declarações em si. Segundo o correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, Netanyahu receia que as intervenções públicas “sejam usadas pelo regime iraniano para alimentar o discurso do inimigo externo” e descredibilizar os protestos, num momento que considera de grande fragilidade do regime.