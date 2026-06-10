Netanyahu e Erdogan trocam acusações. Tensões entre Israel e Turquia crescem e estão no ponto mais alto em anos
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 41min

O primeiro-ministro israelita acusa o presidente turco de cometer genocídio contra os curdos e de apoiar o Hamas. O comunicado do chefe de governo de Israel surge em resposta a declarações de Recep Tayyip Erdogan, que considerou Israel uma "ameaça para todo o mundo".

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