Netanyahu e Erdogan trocam acusações. Tensões entre Israel e Turquia crescem e estão no ponto mais alto em anos

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 1h e 41min

O primeiro-ministro israelita acusa o presidente turco de cometer genocídio contra os curdos e de apoiar o Hamas. O comunicado do chefe de governo de Israel surge em resposta a declarações de Recep Tayyip Erdogan, que considerou Israel uma "ameaça para todo o mundo".