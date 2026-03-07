"Neste momento, perspetivo que o preço dos combustíveis possa subir largamente acima dos dois euros e muito brevemente"
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 32 min
O comentador da CNN Portugal João Rodrigues dos Santos lembra que estamos "perante uma situação perfeitamente idêntica à da guerra na Ucrânia", altura em que o preço dos combustíveis acendeu aos dois euros: "A diferença é que desta fez a pressão será maior do lado do gasóleo do que da gasolina".