"Neste caso do Elevador da Glória, difícil não é encontrar culpados. Difícil é encontrar inocentes"

Há 1h e 11min

Carlos Enes, jornalista da CNN Portugal, avalia as buscas que estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária relacionadas com a tragédia no Elevador da Glória. “Todo o processo de manutenção do elevador estava ao arrepio das regras internacionais”, vinca. O jornalista fala ainda na possibilidade de “falsificação de documentos”. O descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas. Em causa estão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança. Os visados são responsáveis da Carris e da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador. Análise também de Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN Portugal.