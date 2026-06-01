"Nenhum país do mundo tem os meios suficientes para fazer face a um pico de ocorrências"

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.

Há 44 min

O comandante Paulo Santos sente que "reforçámos o dispositivo de combate" e que "estamos mais preparados" para combater incêndios. No entanto, "estando nós preparados para o pior, temos de esperar o melhor", porque há fatores que não se controlam: calor, comportamentos de risco e vários incêndios em simultâneo são uma ameaça real.