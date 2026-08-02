"Nem na crise migratória da Primavera Árabe tivemos este tipo de pressão sobre as fronteiras da Europa"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 48 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, detalha os contornos políticos da crise migratória que se abateu sobre Ceuta esta semana.